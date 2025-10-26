На Прикарпатті тривають “Дні здоров’я”: мешканців закликають перевірити свій стан здоров’я

На Івано-Франківщині продовжується обласна ініціатива “Дні здоров’я”, спрямована на покращення доступу населення до медичних послуг.

Протягом наступного тижня виїзні бригади медиків працюватимуть у різних громадах Прикарпаття, щоб кожен охочий міг пройти обстеження та отримати консультації лікарів. повідомила голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук.

Графік роботи медичних бригад

27 жовтня – Івано-Франківськ (вул. Василіянок, 6), Слобідка, Буковець, Поточище;

– Івано-Франківськ (вул. Василіянок, 6), Слобідка, Буковець, Поточище; 28 жовтня – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Панаса Мирного), Ільці, Поточище;

– Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Панаса Мирного), Ільці, Поточище; 29 жовтня – Івано-Франківськ (вул. Василіянок, 6), Мостище, Дземброня, Коломия (вул. Гнатюка, 27);

– Івано-Франківськ (вул. Василіянок, 6), Мостище, Дземброня, Коломия (вул. Гнатюка, 27); 30 жовтня – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Хом’яківка, Лючки, Коломия (вул. І. Франка, 5);

– Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Хом’яківка, Лючки, Коломия (вул. І. Франка, 5); 31 жовтня – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Героїв УПА, 1), Смодна, Чернятин.

“Запрошую всіх долучатись і вчасно звертатись за лікарською допомогою!” — наголосила Світлана Онищук.

Організатори закликають мешканців громад активно брати участь у проєкті, адже профілактика — найкращий шлях до здоров’я. Усі охочі зможуть безкоштовно пройти базові медичні огляди та отримати поради від фахівців.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Дні здоров’я на Прикарпатті проводяться з метою раннього виявлення захворювань та інформування населення про важливість профілактичних оглядів. Ініціатива охоплює як міські, так і сільські громади області.