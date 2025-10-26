Справжня зима вирує на Говерлі: туристів закликають утриматися від самостійних сходжень ВІДЕО ФОТО

На найвищій вершині України — горі Говерла — встановилася справжня зимова погода. Сильний вітер, хуртовини та ожеледиця створюють небезпечні умови для туристів.

У горах зараз складна ситуація, видимість обмежена, а стежки вкриті льодом і снігом. Через це сходження без належного досвіду чи спорядження може бути вкрай ризикованим, повідомляють місцеві Телеграм-канали.