Справжня зима вирує на Говерлі: туристів закликають утриматися від самостійних сходжень ВІДЕО ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
Засніжена гора з українськими прапорами
На найвищій вершині України — горі Говерла — встановилася справжня зимова погода. Сильний вітер, хуртовини та ожеледиця створюють небезпечні умови для туристів.

У горах зараз складна ситуація, видимість обмежена, а стежки вкриті льодом і снігом. Через це сходження без належного досвіду чи спорядження може бути вкрай ризикованим, повідомляють місцеві Телеграм-канали.

“Не плануйте зараз самостійне сходження, якщо у вас мало досвіду. Краще перечекати або взяти гіда”, — очевидці закликають майбутніх туристів.

Засніжений стовп з українським прапором у горах
Снігова вершина з прапорами на вітрі

