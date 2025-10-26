На Прикарпатті роботодавці активно створюють робочі місця для людей з інвалідністю

Роботодавці Івано-Франківщини долучаються до державних програм, спрямованих на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю. Програма передбачає компенсацію витрат за облаштування робочих місць, що робить процес працевлаштування більш доступним і ефективним.
Від початку її дії для 286 прикарпатців з інвалідністю вже створено належні умови праці, зокрема 131 робоче місце — у 2025 році, повідомляє Світлана Онищук.
Крім того, в області реалізують програму навчання і перекваліфікації, яка допомагає людям здобувати нові професії та адаптуватися до потреб сучасного ринку праці. Лише цього року понад 2,2 тисячі безробітних пройшли професійне навчання.
Як зазначила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, у межах спеціального проєкту для ветеранів і людей з інвалідністю внаслідок війни 285 учасників бойових дій, серед них 26 осіб з інвалідністю, нині здобувають нову професію.
“Ми підтримуємо кожного, хто прагне працювати, розвиватися і бути корисним своїй громаді. Разом забезпечуємо економічну стійкість та розвиток Прикарпаття!” — наголосила Світлана Онищук.
Завдяки таким ініціативам на Прикарпатті не лише розширюються можливості для працевлаштування, а й зміцнюється соціальна єдність та економічна стабільність регіону.
Детальніше про програму компенсації https://www.dcz.gov.ua/news/singlenews/727
Та програми навчання й перекваліфікації https://www.dcz.gov.ua/profnavch