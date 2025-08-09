13-річний вихованець Долинського “Теплого дому” отримав нову нирку. ФОТО

13 дітей на Прикарпатті живуть з пересадженими нирками. Серед них – тринадцятирічний Андрійко з Долинського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей “Теплий дім”, який півтора місяця тому отримав нову нирку в столичному “Охматдиті”.

Стан здоров’я хлопчика після операції перевіряла директорка департаменту охорони здоров’я ОДА Олександра Бойчук.

Разом з керівницею обласної служби у справах дітей Марією Євчук та дитячим нефрологом Обласної дитячої лікарні Світланою Якимів вона оглянула Андрійка та обумовила план подальшого лікування та адаптації.

Під час візиту медики передали хлопчику необхідні препарати, які є критично важливими для підтримання його здоров’я після трансплантації.

У “Теплому домі” проживають 46 дітей, двоє з яких потребують постійного медичного супроводу.

