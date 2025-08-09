Україна та Румунія домовились прискорити будівництво мосту через Тису

Україна та Румунія домовилися активізувати роботу над спільними інфраструктурними проєктами, зокрема будівництвом мосту через річку Тису.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко після зустрічі з міністеркою закордонних справ Румунії Оаною-Сільвією Цою. Це її перший візит до України після вступу на посаду, пише ПІК.

Під час зустрічі також обговорили посилення співпраці в обороні — зокрема можливість спільного виробництва.