Україна та Румунія домовились прискорити будівництво мосту через Тису

Україна та Румунія домовилися активізувати роботу над спільними інфраструктурними проєктами, зокрема будівництвом мосту через річку Тису.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко після зустрічі з міністеркою закордонних справ Румунії Оаною-Сільвією Цою. Це її перший візит до України після вступу на посаду, пише ПІК.
Під час зустрічі також обговорили посилення співпраці в обороні — зокрема можливість спільного виробництва.
“Один із варіантів, який ми розглядаємо, — модель, подібна до данської. Окрема частина розмови — залучення румунського бізнесу до відбудови України. Запросила спеціального посланника з питань відбудови приїхати до України разом із бізнес-делегацією. Домовилися просунутися і в практичних питаннях — будівництво мосту через Тису, прикордонний рух, міжурядова угода про співпрацю. Вдячна за готовність рухатися швидко й предметно”, – повідомила Свириденко.