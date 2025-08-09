ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прикарпатець Максим Паньків став чемпіоном Європи з блискавичних шахів
Автор: Олег Мамчур
09/08/2025 20:05
7 серпня Максим Паньків із Прикарпаття здобув золоту медаль на чемпіонаті Європи з блискавичних шахів серед юнаків до 14 років.

Про це пише Правда з посиланням на Спортивні новини Прикарпаття.

Турнір відбувся у місті Салоніки (Греція).

“Максим здобув золоту медаль, впевнено обігравши суперників з різних країн Європи та продемонструвавши високий рівень майстерності, стратегії та зосередженості”, – йдеться в дописі.