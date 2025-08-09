Долинський “Нафтовик” виходить до 1/32 фіналу Кубка України

У Новояворівську в кваліфікаційному раунді Кубка України “Нафтовик” (Долина) переміг місцевий “Гірник” у напруженій серії пенальті та вийшов до 1/32 фіналу.

Матч розпочався о 13:00 та зібрав на стадіоні чималу кількість вболівальників обох команд. Група підтримки була чималою що у “Гірника”, що й у “Нафтовика”.

Стартові склади команд



В середині першого тайму хорошого дальнього удару завдав Михайло Остапчук. Найактивнішим у стані “Нафтовика” виглядав нігерійський новачок Майкл Обаміна.

На 34 хвилині гравець Гірника вийшов на рандеву із голкіпером “Нафтовика”, але останній зробив прекрасний сейв.

Хвилиною раніше долиняни атакували. Новачок Обаміна завантажив мʼяч у штрафну господарів. Голкіпер Гірника відбиває мʼяч із одночасним порушенням правил з боку Пархуця, який одразу визнав своє порушення та вибачився перед ним.

Попри запеклу боротьбу та фоли перший тайм завершився без забитих мʼячів.

Друга 45-хвилинка була значно більш бойовою, аніж перший тайм. Лікарі обох команд мали чимало роботи. Враховуючи те, що на кону стоїть стадія 1/32 фіналу Кубка України, футбольна боротьба і фоли були зрозумілими.

На 55 хвилині Багдай забив перший у матчі мʼяч “Нафтовика”. Переможний рахунок тримався для долинян майже до кінця матчу.

Обидва колективи не мали на меті здаватися та поступатися. На 85-хвилині матчу Майкл Обаміна увірвався у штрафний майданчик, обігравши захисника, який здавалося фолив на ньому. Команда з Франківщини вимагала призначення пенальті, втім головний арбітр із Тернопільщини не побачив там порушення правил.

Підтримка трибун грала вперед господарів поля, які на 86 хвилині зрівняли рахунок у матчі.

Після забитого мʼяча гравці “Гірника” почали грати значно сміливіше та впевненіше.

Матч перейшов у серію післяматчевих пенальті. Долина перемогла з рахунком 4:3. Вирішальний забив Пастух.

Головний тренер “Нафтовика” Михайло Басараб у післяматчевому коментарі оцінив атмосферу та матч кваліфікаційного раунду:

“Ми їхали за перемогою. Ми вірили в перемогу. Хочу подякувати вболівальникам за атмосферу. Долина заслужила на цю перемогу. Вітаємо із початком сезону”, – зазначив він

Ярослав Куцій