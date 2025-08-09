ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні в Лондоні зберуться радники з національної безпеки України, США та європейських країн
Автор: Олег Мамчур
09/08/2025 18:36
Віце-президент США Джей Ді Венс та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі у суботу проведуть зустріч радників з національної безпеки України, європейських держав та США.

Про це повідомив уряд Великої Британії за підсумками розмови прем’єр-міністра Кіра Стармера з президентом України Володимиром Зеленським.

Організаторами заходу виступають глава британського МЗС Девід Леммі та віце-президент США Джей Ді Венс.

Крім того, лідери України та Великої Британії привітали прагнення президента США Дональда Трампа покласти край війні, наголосивши на необхідності “продовжувати тиск на Путіна, щоб зупинити його незаконну агресію”.

Нагадаємо, що наступної п’ятниці, 15 серпня, на Алясці запланована зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним.