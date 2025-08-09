У Франківську люди скаржаться на газопостачальника

В Івано-Франківську жителі одного з будинків обурені діями газопостачальника, який, за їхніми словами, під приводом “витоку газу” блокує подачу блакитного палива через борги окремих квартир.

Мешканка Людмила Шваюк розповіла “Галці”, що чотири дні поспіль у мешканців немає газу. Спершу працівники газової служби повідомили про нібито витік.

“Ну який витік чотири дні? І звідки ви знаєте, що саме в цій квартирі витік?”, — каже жінка.

За її словами, сьогодні газовики приїжджали та неофіційно зізналися, що не можуть потрапити в оселю боржниці на одному з поверхів. Мешканці зверталися і до поліції.

“Дзвонили на 102 — там передзвонили та попросили відкликати заяву і звернутися до газовиків. Я не відкликала звернення. Сусіди теж телефонували, але результату немає”, — додає Людмила Шваюк.

За її словами, гаряча лінія переадресовує дзвінки до місцевої газмережі, де спершу обіцяють перевірити мережі, а згодом перестають брати слухавку. При цьому мешканці запевняють, що запаху газу немає.