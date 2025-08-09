ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську ветерани можуть безплатно навчитися керувати автомобілем
Автор: Олег Мамчур
09/08/2025 17:15
В Івано-Франківську вже доступна послуга зі складання іспитів на водійські права на спеціально обладнаному автомобілі.

Про це повідомили в Івано-Франківській ОВА, пише Правда.

Безплатно навчитися керувати автомобілем зможуть:

  •  ветерани й ветеранки війни, які мають інвалідність (незалежно від причин її отримання) і медичні показання до керування транспортними засобами.
  • члени їхніх сімей та сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України

До слова, згідно з інформацією МВС України, пройти безплатне навчання можна у 16 спеціалізованих автошколах, що працюють у 14 регіонах України.

Подати заявку, зокрема, можна, звернувшись до управління з питань ветеранської політики при ОДА.

Телефон: 066 096 0372, електронна пошта: [email protected]

Також можна звернутися до відповідних підрозділів при районних військових адміністраціях.