У Франківську ветерани можуть безплатно навчитися керувати автомобілем

В Івано-Франківську вже доступна послуга зі складання іспитів на водійські права на спеціально обладнаному автомобілі.

Про це повідомили в Івано-Франківській ОВА, пише Правда.

Безплатно навчитися керувати автомобілем зможуть:

ветерани й ветеранки війни, які мають інвалідність (незалежно від причин її отримання) і медичні показання до керування транспортними засобами.

члени їхніх сімей та сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України

До слова, згідно з інформацією МВС України, пройти безплатне навчання можна у 16 спеціалізованих автошколах, що працюють у 14 регіонах України.

Подати заявку, зокрема, можна, звернувшись до управління з питань ветеранської політики при ОДА.

Телефон: 066 096 0372, електронна пошта: [email protected]

Також можна звернутися до відповідних підрозділів при районних військових адміністраціях.