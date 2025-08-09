У Рожнятівській громаді виявили збудник африканської чуми свиней

В урочищі Кацерка Рожнятівської громади виявили осередок африканської чуми свиней.

Про це інформують на Facebook-сторінці Українського товариства мисливців і рибалок.

Як ідеться в дописі, в Україні другий рік фіксують спалах африканської чуми свиней, зокрема серед кабанів в мисливських угіддях. Днями осередок цієї хвороби виявили в урочищі Кацерка.