Воїни ГУР уразили дороговартісну російську РЛС в Криму

Бійці підрозділу «Примари» Головного управління розвідки Міноборони України в рамках операції на території тимчасово окупованого Криму знищили одну з найцінніших станцій радіолокації російської армії – 98Л6 «Єнісей».

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram.

Там розповіли, що рідкісна та дорога РЛС входить до складу російського зенітно-ракетного комплексу С-500 «Прометей». У той же час система здатна працювати і у зв’язці з комплексами С-400 «Тріумф».

У відомстві також наголосили, що ця операція знизить ефективність ворожих систем ППО, які прикривають окуповану територію Криму.

ГУР оприлюднило відео ураження цілі, зафіксоване під час операції.