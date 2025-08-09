ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На чотирьох франківських вулицях встановлять антипаркувальні півкулі
Автор: Олег Мамчур
09/08/2025 15:20
8 серпня на засіданні комісії з безпеки руху в Івано-Франківську ухвалили понад 30 рішень, серед яких — облаштування нових антипаркувальних обмежувачів.

Як повідомив заступник міського голови Михайло Смушак, півкулі з’являться на таких вулицях:

  • Мазепи (біля 23-го ліцею і далі до вулиці Гординського),
  • Чорновола (до Січових Стрільців),
  • Сахарова (від управління поліції до пологового будинку),
  • Коновальця (в районі перехрестя з вулицею Сахарова).

За словами посадовця, мета встановлення таких елементів — навести лад із хаотичним паркуванням і зробити рух безпечнішим, а не створити зайві перешкоди для пішоходів та водіїв.