На чотирьох франківських вулицях встановлять антипаркувальні півкулі

8 серпня на засіданні комісії з безпеки руху в Івано-Франківську ухвалили понад 30 рішень, серед яких — облаштування нових антипаркувальних обмежувачів.

Як повідомив заступник міського голови Михайло Смушак, півкулі з’являться на таких вулицях:

Мазепи (біля 23-го ліцею і далі до вулиці Гординського),

Чорновола (до Січових Стрільців),

Сахарова (від управління поліції до пологового будинку),

Коновальця (в районі перехрестя з вулицею Сахарова).

За словами посадовця, мета встановлення таких елементів — навести лад із хаотичним паркуванням і зробити рух безпечнішим, а не створити зайві перешкоди для пішоходів та водіїв.