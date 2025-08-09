Франківці просто неба зможуть подивитися фільм «Я, „Побєда“ і Берлін»

10 серпня, до Дня молоді. в Івано-Франківську пройде показ фільму «Я, „Побєда“ і Берлін» просто неба.

Про це повідомили у міському департаменті молодіжної політики й спорту.

Показ фільму відбудеться у міському парку культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка.

Початок – о 20:00. Під час заходу збиратимуть кошти на підтримку 102 окремої бригади територіальної оборони. Також, за “донат” на місці можна буде придбати попкорн.

Участь безкоштовна, але необхідно попередньо зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/pRCej6vuiwev2ZMr5.

Нагадаємо, «Я, „Побєда“ і Берлін» — український фільм, знятий за мотивами однойменної повісті музиканта Кузьми Скрябіна.

Головну роль у стрічці зіграли франківські актори Іван Бліндар та Марія Стопник.