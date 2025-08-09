ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
П’ятеро кандидатів з Прикарпаття змагаються за посади у Вищому антикорупційному суді
Автор: Олег Мамчур
09/08/2025 13:35
Для участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді звернулися 205 кандидатів.

Серед них — п’ятеро представників Івано-Франківської області, пише Правда з посиланням на Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.

До конкурсу подалися:

  • Денис Коваленко — суддя Рубіжанського міського суду Луганської області, відряджений до Коломийського міськрайонного суду;
  • Віта Матолич — суддя Надвірнянського районного суду;
  • Наталія Махно — суддя Коломийського міськрайонного суду;
  • Сергій Ковальчук — професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету “Одеська юридична академія”;
  • Андрій Федорончук — доцент кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.