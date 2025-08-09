П’ятеро кандидатів з Прикарпаття змагаються за посади у Вищому антикорупційному суді

Для участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді звернулися 205 кандидатів.
Серед них — п’ятеро представників Івано-Франківської області, пише Правда з посиланням на Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.
До конкурсу подалися:
- Денис Коваленко — суддя Рубіжанського міського суду Луганської області, відряджений до Коломийського міськрайонного суду;
- Віта Матолич — суддя Надвірнянського районного суду;
- Наталія Махно — суддя Коломийського міськрайонного суду;
- Сергій Ковальчук — професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету “Одеська юридична академія”;
- Андрій Федорончук — доцент кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.