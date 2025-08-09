П’ятеро кандидатів з Прикарпаття змагаються за посади у Вищому антикорупційному суді

Для участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді звернулися 205 кандидатів.

Серед них — п’ятеро представників Івано-Франківської області, пише Правда з посиланням на Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.

До конкурсу подалися: