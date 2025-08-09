ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Херсонщині ворожі дрони двічі атакували рейсовий автобус, є загиблі й поранені. ФОТО
Автор: Олег Мамчур
09/08/2025 12:50
Сьогодні близько 8 години ранку на Херсонщині FPV-дрони двічі вдарили по рейсовому автобусу.

Автобус перевозив мирних херсонців. На під’їзді до селища Інженерне у нього влучив ворожий безпілотник. Від вибуху загинули двоє людей, ще 16 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Під час спроби дістати загиблих сталося повторне влучання FPV-дрона в автобус. Троє працівників поліції отримали контузії.

Наразі тривають слідчі дії з документування воєнного злочину рф.

Передня частина автобуса на дорозі