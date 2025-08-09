“Укрзалізниця” призначає два поїзди з Києва до Івано-Франківська

Укрзалізниця призначила ще два поїзди з Києва до Івано-Франківська, завдяки яким пасажири отримають 1028 додаткових місць щодоби в обидва боки.

З 19 серпня курсуватиме новий денний поїзд №751/752 Київ — Івано-Франківськ, сформований з сидячих вагонів-трансформерів 1-го та 2-го класу.

Графік руху: щоденно, окрім середи.

№751/752 Київ → Івано-Франківськ:

Відправлення з Києва: 08:27.

Зупинка у Львові: 15:01–15:20.

Прибуття до Франківська: 17:20.

№752/751 Івано-Франківськ → Київ:

Відправлення з Франківська: 09:30.

Зупинка у Львові: 11:30–11:50.

Прибуття до Києва: 18:38.

Зверніть увагу: з 25 серпня по 4 вересня прибуття до Києва — о 18:04.

З 18 серпня курсуватиме поїзд №149/150 Івано-Франківськ — Київ. Він складатиметься з тих же вагонів-трансформерів, що й поїзд №751, але вже в купейному форматі.

Графік руху №150/149 Івано-Франківськ → Київ: Відправлення: 21:32. Прибуття: 07:10.

№149/150 Київ → Івано-Франківськ: Відправлення: 20:29. Прибуття: 05:39.

В Укрзалізниці зауважують, що для тих, хто прямує до Яремче, Татарова, Ворохти, Ясіні або Рахова, з’явиться додаткова можливість дістатися навіть у разі відсутності місць на прямі потяги: із нічного експреса №149/150 можна пересісти на: приміський поїзд №6404/6403 Івано-Франківськ — Яремче, а далі — поїзд №6441 Коломия — Ділове. Із денного поїзда №751/752 — пересадка на: приміський дизель-поїзд №6402/6401 Івано-Франківськ — Ворохта.