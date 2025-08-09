«Дарувати землю українці не будуть»: Зеленський відповів на заяви Трампа щодо територій

Україна не піде на територіальні поступки під час обговорення мирної угоди з росією, тим самим відступивши від Конституції.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні вранці у суботу, 9 серпня.

«Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть», – написав президент.

За словами Зеленського, «український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир».

Глава держави зазначив, що Україна готова до реальних рішень, що можуть дати мир. Але будь-які рішення, які проти українців та які без України – вони водночас і проти миру, зазначив Зеленський.

«Вони (рішення – ред.) нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють», – додав президент.

Як відомо, увечері 8 серпня президент США Дональд Трамп заявив про можливий «обмін територіями» України з росією, а також повернення деяких територій Україні.

«Це дуже складно, але ми маємо намір деякі території повернути. Ми маємо намір зробити деякий обмін територіями. Буде певний обмін територіями на користь обох сторін», – сказав він.

Трамп додав, що деталі угоди обговорюватимуться протягом наступних днів.