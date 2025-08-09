Президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним на Алясці 15 серпня.

Про це він написав у Truth Social.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

«Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, та президентом росії володимиром путіним відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска», – йдеться у повідомленні.

Радник путіна Юрій Ушаков підтвердив дату і місце зустрічі. За його словами, сторони зосередяться на «обговоренні досягнення довгострокового мирного врегулювання української кризи». Москва також очікує, що наступна зустріч путіна і Трампа відбудеться в рф.

Зазначимо, що Аляска колись належала Російській імперії. Проте через віддаленість, складні умови утримання колонії у 1867 році її продали Сполученим Штатам за 7,2 мільйона доларів у золоті.