Президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним на Алясці 15 серпня.
Про це він написав у Truth Social.
«Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, та президентом росії володимиром путіним відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска», – йдеться у повідомленні.
Радник путіна Юрій Ушаков підтвердив дату і місце зустрічі. За його словами, сторони зосередяться на «обговоренні досягнення довгострокового мирного врегулювання української кризи». Москва також очікує, що наступна зустріч путіна і Трампа відбудеться в рф.
Зазначимо, що Аляска колись належала Російській імперії. Проте через віддаленість, складні умови утримання колонії у 1867 році її продали Сполученим Штатам за 7,2 мільйона доларів у золоті.