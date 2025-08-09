На Прикарпатті рятувальники допомогли дитині, яка спускалася з гори. ФОТО

У п’ятницю, восьмого серпня, о 23:15 до чергового пошуково-рятувального відділення смт Ворохта надійшло повідомлення від жителя міста Запоріжжя про те, що під час спуску туристичної групи з озера Несамовите в напрямку урочища Заросляк, одна з учасниць — дитина 2014 року народження, жителька міста Запоріжжя відчула погіршення самопочуття.



Рятувальники оперативно відреагували та вирушили до місця перебування туристів.

До рятувальних робіт залучили особовий склад ГПРВ Ворохта, який, прибувши до туристки, надав їй першу долікарську допомогу та транспортував до бази «Заросляк», де дитину передали працівникам екстреної медичної допомоги.