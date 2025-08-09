Марцінків пов’язує корупційні скандали у Франківську з нещодавніми протестами на підтримку НАБУ

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків прокоментував корупційні скандали, в яких фігурують місцеві посадовці.

Він пов’язує масове вручення підозр з нещодавніми протестами на підтримку НАБУ, але каже, що винні повинні нести відповідальність, пише КУРС.

Нагадаємо, 6 серпня підозри отримали:

Керівник КП “Міська ритуальна служба” Андрій Хруник та заступник директора Департаменту благоустрою Івано-Франківської міської ради Ігор Сенчук . Їх підозрюють у розтраті комунального майна.

та заступник директора Департаменту благоустрою Івано-Франківської міської ради . Їх підозрюють у розтраті комунального майна. Ексдиректор ТОВ «Івано-Франківськ Теплоенерго» Іван Бельбас та колишній директор ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» Євгеній Герасименк о. Їх підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час постачання теплової енергії. Збитки сягають майже 19 мільйонів гривень.

та колишній директор ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» о. Їх підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час постачання теплової енергії. Збитки сягають майже 19 мільйонів гривень. Колишня директорка франківського дитсадка №18 “Зернятко” Тетяна Кузьменко за фактом привласнення бюджетних коштів у великих розмірах;

«Це справи 21-22 року. Про кого йде мова, вони вже давно звільнені», – сказав Марцінків у ефірі радіо РАІ 8 серпня.

За його словами «після протестів щодо НАБУ, треба показати, що відбувається боротьба з корупцією не тільки на державному рівні, а й на місцевому рівні.