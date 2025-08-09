ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Марцінків пов'язує корупційні скандали у Франківську з нещодавніми протестами на підтримку НАБУ
Автор: Олег Мамчур
09/08/2025 09:50
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків прокоментував корупційні скандали, в яких фігурують місцеві посадовці.

Він пов’язує масове вручення підозр з нещодавніми протестами на підтримку НАБУ, але каже, що винні повинні нести відповідальність, пише КУРС.

Нагадаємо, 6 серпня підозри отримали:

  • Керівник КП “Міська ритуальна служба” Андрій Хруник та заступник директора Департаменту благоустрою Івано-Франківської міської ради Ігор Сенчук. Їх підозрюють у розтраті комунального майна.
  • Ексдиректор ТОВ «Івано-Франківськ Теплоенерго» Іван Бельбас та колишній директор ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» Євгеній Герасименко. Їх підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час постачання теплової енергії. Збитки сягають майже 19 мільйонів гривень.
  • Колишня директорка франківського дитсадка №18 “Зернятко” Тетяна Кузьменко за фактом привласнення бюджетних коштів у великих розмірах;

«Це справи 21-22 року. Про кого йде мова, вони вже давно звільнені», – сказав Марцінків у ефірі радіо РАІ 8 серпня.

За його словами «після протестів щодо НАБУ, треба показати, що відбувається боротьба з корупцією не тільки на державному рівні, а й на місцевому рівні.

«Моя відповідь проста, хто порушив закон, повинен відповідати. Ніхто їх не змушував діяти проти правил. Якщо винен, повинен понести відповідальність», – каже Марцінків.