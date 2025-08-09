Погода в Івано-Франківську та області 9 серпня

9 серпня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують спекотну погоду й мінливу хмарність, без опадів. Вдень повітря прогріється до 31° тепла.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 12-14°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 28-30° тепла. По області вночі прогнозують 11-16°, вдень — 26-31° тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 9-14°, вдень — 20-25° тепла.

Вітер — північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.