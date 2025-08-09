На Прикарпатті попрощаються з полеглим військовослужбовцем Ігорем Ребеджуком

11 серпня на Івано-Франківщині попрощаються з полеглим військовим Ігорем Ребеджуком. Боєць загинув 23 червня 2025 року під час бойового завдання на Харківщині.

Про це повідомили на Facebook-сторінці відділу освіти, культури, молоді та спорту П’ядицької громади, пише Правда.

Ігор Ребеджук народився 16 березня 1987 року. Чоловік мешкав у селі Годи-Добровідка. Боєць поліг поблизу села Вовчанські Хутори Чугуївського району Харківської області.

10 серпня із Коломиї вирушить скорботний кортеж з тілом полеглого військового. Він їхатиме через село П’ядики до рідного дому бійця у село Годи-Добровідка. 11 серпня о 10:00 розпочнеться прощання з бійцем Ігорем Ребеджуком.