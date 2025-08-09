Танки, ББМ і майже 1000 окупантів: у Генштабі ЗСУ оприлюднили бойові втрати росії

За минулу добу російські війська втратили 940 окупантів вбитими та пораненими.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1062290 (+940) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11088 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 23103 (+1)
- артилерійських систем ‒ 31273 (+41)
- РСЗВ ‒ 1456 (0)
- засоби ППО ‒ 1204 (+1)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 50315 (+147)
- крилаті ракети ‒ 3555 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 57856 (+125)
- спеціальна техніка ‒ 3936 (0)