За минулу добу окупанти втратили понад 1000 орків та майже 50 артсистем
Танки, ББМ і майже 1000 окупантів: у Генштабі ЗСУ оприлюднили бойові втрати росії

Автор: Олег Мамчур
09/08/2025 07:52
За минулу добу російські війська втратили 940 окупантів вбитими та пораненими.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1062290 (+940) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 11088 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 23103 (+1)
  • артилерійських систем ‒ 31273 (+41)
  • РСЗВ ‒ 1456 (0)
  • засоби ППО ‒ 1204 (+1)
  • літаків ‒ 421 (0)
  • гелікоптерів ‒ 340 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 50315 (+147)
  • крилаті ракети ‒ 3555 (0)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 57856 (+125)
  • спеціальна техніка ‒ 3936 (0)
Втрати противника: бойова техніка та особовий склад.