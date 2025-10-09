13 жовтня в Івано-Франківську планують розпочати опалювальний сезон

9 жовтня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів про початок опалювального сезону.
Про це пише Галка з посиланням на прямий ефір “Західний полюс”.
За словами міського голови, сьогодні він видав розпорядження про включення опалення в лікувальних закладах, дитячих садочках та школах, де є твердопаливні котли, електричне опалення або стоячі котельні.
“З наступного тижня, залежно від уряду та газовиків, будемо включати загальні котельні. У більшості шкіл та дитячих садочків немає окремих стоячих котелень. Десь із наступного тижня включатимемо по мікрорайонах”, – зазначив Марцінків.
Мер також додав, що найпізніше буде запущена котельня на Індустріальній, яка знаходиться в оренді міста.
“Це не буде одномоментно. Традиційно запуск відбуватиметься протягом 3-4 тижнів від моменту включення котелень, щоб у кожній квартирі було тепло”.