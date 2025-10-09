Під час виконання бойового завдання загинув наш Захисник, калушанин, молодший сержант Вадим Манюк, 1995 року народження.

Воїн на захист України став у березні 2023 року, пише Правда з посиланням на голову громади Андрія Найду.

Герой самовіддано служив старшим навідником кулеметного взводу 1 стрілецького батальйону однієї з військових частин.

З 26 березня 2025 року воїн вважався зниклим безвісти.