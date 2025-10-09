ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Підтвердили загибель захисника з Калуша Вадима Манюка

Автор: Олег Мамчур
Вшанування пам’яті українського військового героя
Під час виконання бойового завдання загинув наш Захисник, калушанин, молодший сержант Вадим Манюк, 1995 року народження.

Воїн на захист України став у березні 2023 року, пише Правда з посиланням на голову громади Андрія Найду.

Герой самовіддано служив старшим навідником кулеметного взводу 1 стрілецького батальйону однієї з військових частин.

З 26 березня 2025 року воїн вважався зниклим безвісти.

Нажаль надійшло офіційне сповіщення про те, що молодший сержант Вадим Манюк, відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов’язок, на превеликий жаль, загинув 24 березня 2025 року в Донецькій області.

