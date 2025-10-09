ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Перша ліга: анонс матчу ЮКСА — Прикарпаття

Автор: Олег Мамчур
Початок жовтня у VBET Першій лізі проходить за досить щільним графіком: всього за 8-10 днів командам доведеться зіграти по три матчі.

У четвер, 9 жовтня, в рамках десятого туру чемпіонату ЮКСА прийматиме “Прикарпаття-Благо”. Ця гра відбудеться в Бучі на стадіоні “Ювілейний”, пише Правда.

У минулому турі прикарпатці потішили власних вболівальників, здобувши першу домашню перемогу у сезоні. Завдяки єдиному голу Андрія Хоми “зелено-жовті” здолали “Ворсклу” (1:0) і перервали свою 6-матчеву безвиграшну серію.

А ще івано-франківці отримають три очки у турнірній таблиці, оскільки КДК УАФ зарахував “Поділлю” технічну поразку у грі 8-го туру.

Суперник “Прикарпаття-Благо” перебуває на 10-му місці, здобувши дві перемоги, три нічиї і чотири поразки. Щоправда, в чотирьох останніх матчах ЮКСА ніяк не може забити жодного м’яча.

Дві  домашні нічиї з “Інгульцем” та “Пробоєм” видались “сухими”, а на виїзді “хрестоносці” програли “Агробізнесу” (0:1) і “Вікторії” (0:2). Відзначимо, що в Бучі суперники познайомляться одним з одним.


ЮКСА – Прикарпаття. Не найкращі часи останнім часом переживає колектив із Тарасівки. ЮКСА не виграє вже чотири матчі поспіль і опустилася на десяте місце. Безгольова серія ЮКСА триває у Першій лізі 360 хвилин. Такі великі проблеми в атаці мало хто очікував, адже в складі “хрестоносців” низка кваліфікованих легіонерів. У минулому турі підопічні Рібейро на виїзді поступилися “Вікторії” – 0:2. Звертаємо увагу, що тренерський штаб на цю гру зробив відразу сім замін, але це не допомогло. 

“Прикарпаття” нарешті святкувало довгоочікувану перемогу. Підопічні Рипана вдома мінімально перемогли “Ворсклу” – 1:0. Героєм матчу знову став нападник Андрій Хома. Андрій у нинішньому сезоні забив вже шість голів. На цьому тижні стало відомо, що “Прикарпаття” отримає технічну перемогу у матчі з “Поділлям”. Таким чином, колектив із Івано-Франківська має у своєму активі 14-ть очок, – зазначає UA-Футбол.

