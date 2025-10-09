В Іванни Рибак зі Снятина на Івано-Франківщині, чоловік — військовослужбовець, її батько зник безвісти на фронті, а свекор Віталій Рибак помер під час військової служби на Запоріжжі.

8 жовтня 2025 року жінка прийшла в центр комплектування та соціальної підтримки в Снятині (2 відділ Коломийського РТЦК та СП), щоб дізнатися докладніше про організацію похорону свекра, а також про пошук батька. Як розповіла кореспондентці Суспільного Іванна Рибак, працівниця ТЦК та СП Олена Вергелюк відмовилася розмовляти з жінкою, “адже в неї обід”.

“Мій чоловік пішов воювати добровольцем 24 лютого 2022, коли йому було 19 років. Мого тата і свекра мобілізували у 2024 році з різницею у декілька місяців. 15 вересня нам принесли сповіщення, що мій тато зник безвісти під час захисту та оборони держави. 6 жовтня нам повідомили, що під час військової служби помер мій свекор, тато мого чоловіка”, — каже Іванна Рибак.

Жінка пішла в ТЦК та СП у Снятині й попросила Олену Вергелюк відповісти на кілька питань, проте працівниця відмовилася, посилаючись на обідній час.

“Почала висловлювати своє невдоволення, адже “це — мої проблеми, що в мене зник тато і загинув свекор”. Невже таке ставлення має бути до сімей військових? Чи може до них щодня звертаються родини, у яких за три тижні зникає один військовий і помирає інший. Невже так має бути?” — запитує Іванна Рибак.

Позиція обласного ТЦК та СП

Вчора, 8 жовтня, близько 13.00 до другого відділу Коломийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у місті Снятин звернулася родичка полеглого військовослужбовця Віталія Рибака з питання організації чину поховання. В ході комунікації між пані Іванною та співробітником РТЦК та СП Оленою Вергелюк виник прикрий словесний конфлікт. Цьому передував поспіх Вергелюк надіслати поштову кореспонденцію, повʼязану з безвісти зниклими та полеглими військовослужбовцями.

Ми визнаємо, що пані Олена не врахувала емоційний стан пані Іванни, що не сприяло вирішенню нагального питання останньої.

Колектив Івано-Франківського обласного ТЦК та СП та 2-го відділу Коломийського РТЦК та СП (м.Снятин) щиро шкодують про цей випадок і приносять вибачення родині полеглого за вчинені дії нашої підлеглої. Також інформуємо, що сьогодні начальник 2-го відділу Коломийського РТЦК та СП майор Ігор Трушик зустрівся із родиною військовослужбовця та особисто приніс вибачення від імені всього свого колективу.

З метою всебічного з’ясування обставин призначено службове розслідування та за його результатами буде вжито відповідних заходів реагування.

Ми з глибокою повагою ставимося до кожної родини, яка втратила свого Захисника у російсько-українській війні, – написали на сторінці обласного ТЦК.

Як реагують на ситуацію ветерани війни зі Снятина

Ветерани зі Снятинської громади реагуватимуть на ситуацію, що сталася в ТЦК та СП з донькою зниклого безвісти воїна Іванною Рибак та працівницею Оленою Вергелюк.

“Ми вже стикалися з цією Вергелюк Оленою Миколаївною. Всі ветерани з нею стикалися, кому треба було якусь довідку. Дуже багато родичів зниклих безвісти, загиблих героїв жаліються. І ми неодноразово зверталися до міської ради, в адміністрацію, щоб відреагували на її поведінку, але ніхто нічого не ухвалює”, — сказав у коментарі Суспільному кущовий Снятинського округу “Об’єднання ветеранів російсько-української війни Покуття” Ігор Одинський.

За його словами, ветерани планують звернутися в Івано-Франківську обласну прокуратуру та до представника уповноваженого Верховної ради України з прав людини в області Віталія Вербового щодо інциденту в районному ТЦК та СП. Окрім цього, учасники бойових дій та родичі загиблих та зниклих безвісти воїнів зі Снятинської громади чекають на зустріч з головою обласної військової адміністрації Світланою Онищук, щоб обговорити питання, які їх турбують.