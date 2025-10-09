У воді, відібраній із джерела поблизу міського озера в Івано-Франківську, виявили кишкову паличку. Проби взяли 3 жовтня, результати отримали 7 жовтня.

За словами начальниці відділу санепіднагляду Держпродспоживслужби в області Лесі Палійчук, забруднення можливе як через опади, так і через стороннє втручання.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

У вересні еколог, інженер-геолог Михайло Микицей повідомляв на своїй Facebook-сторінці про можливе забруднення цього джерела через будівельні роботи.

Докладніше про ситуацію — у матеріалі Суспільного.

“Верхній шар насипного ґрунту — будівельний, який забруднений всякими антропогенними, техногенними речовинами. Він буде потрапляти в цю воду і, відповідно, потім, якщо навіть засиплють, може контактувати з цими водоносними шарами. Це зараз все розрилося, перемішалося і потрапляє у воду, з дощами змивається. І, відповідно, потім має можливість фільтруватися глибше в напрямку зони розвантаження підземних вод”, — говорить Михайло Микицей.

Еколог живе неподалік міського озера в Івано-Франківську. Він розповідає, що 18 вересня помітив на незагородженому парканом будівельному майданчику, перед джерелом на міському озері, як у котлован цього будівництва просочуються джерельні підземні води.

“З цих уступів витікають підземні води першої й другої надзаплавної терас, які є головним, так би мовити, водоносним горизонтом Франківська, які мають експлуатаційні якості. Ці води мають якраз інтенсивний вихід у вигляді відкритих джерел в підніжжі другої незаплавної тераси Бистриці Солотвинської. Вона тягнеться звідси аж до Стебника, за Лисцем. В межах підніжжя цієї тераси є приблизно 16 джерел тієї самої якості”, — розповідає еколог.

Михайло Микицей говорить, що з дитинства користується цією водою, бо його будинок не під’єднаний до централізованого водопостачання. Тому він хвилюється, що джерело може бути забруднене та небезпечне для здоров’я. Воду з цього джерела, каже, беруть й інші франківці. Відколи помітив ймовірне забруднення, почав разом із місцевим жителем Максимом Сичем, який теж перейнявся ситуацією, звертатися до різних державних інстанцій.

“Починаючи від нашої міської ради, департаменту архітектури й містобудування. Далі в нас було звернення в Державне агентство водних ресурсів, в Державну інспекцію архітектури й будівництва, в Держнадра і, звичайно, в Державну екологічну інспекцію Карпатського округу з низкою питань щодо цього будівництва, зокрема, чи проводилася оцінка впливу на довкілля. В принципі, які дозвільні документи має забудовник”, — каже Максим Сич.

30 вересня в управлінні екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної військової адміністрації у відповідь на звернення Максима Сича повідомили, що оцінку впливу на довкілля під час будівництва на цій ділянці не проводили. 7 жовтня цю інформацію підтвердили і в міністерстві економіки, довкілля і сільського господарства.

«Станом на 03.10.2025 матеріали щодо здійснення оцінки впливу на довкілля стосовно будівництва житлового комплексу «Гідропарк Делюкс», у тому числі діяльності, що передбачає вилучення і потенційне забруднення підземних вод в обсягах 300 метрів кубічних на добу, в реєстрі з оцінки впливу на довкілля відсутні. Отже, висновок з оцінки впливу на довкілля щодо зазначеної діяльності міністерством не видавався», — йдеться у відповіді міністерства, яку Суспільному надав Максим Сич.

Працівники Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області 3 жовтня взяли проби води з джерела біля міського озера на аналіз. Зробили це на замовлення комунального підприємства “Центр розвитку міста та рекреації” Івано-Франківської міської ради, оскільки у воєнний час самостійно не моніторять стан джерел, розповіла начальниця відділу санепіднагляду Леся Палійчук.

З її слів, перевірку завершили 7 жовтня. У воді виявили кишкову паличку, тому не рекомендують її вживати, попередньо не прокип’ятивши протягом 10 хвилин.

“Вода з джерела не відповідала вимогам за мікробіологічними показниками, а саме: виявлено поліформи. За фізико-хімічними показниками вода відповідала вимогам. Забруднення могло статися з якихось поверхневих вод, через якісь пошкодження або і дощі. Це джерело невідомо де бере початок і як воно проходить. Тут, напевно, треба робити гідрогеологічні вишукування. Воно облаштоване згідно з вимогами”, — говорить Леся Палійчук.

За її словами, вода у джерелі може очиститися, тому потрібно повторно взяти проби для аналізу.

Еколог Михайло Микицей говорить: якщо забудовник засипле котлован безпечними ґрунтами, то збереже джерело.

“Це можуть бути розкривні породи глинистих тих же кар’єрів. Наприклад, в нас в Загвізді є кар’єр вогнетривких глин, де розкривні породи, оці верхні шари, безпечні, екологічні”, — розповідає Михайло Микицей.

Будівництво багатоповерхівок біля міського озера проводить компанія “Вертикаль”. Суспільне зателефонувало за номером, який вказаний на офіційному сайті фірми. Представник компанії, який назвався Романом, сказав, що керівництво “Вертикалі” надасть змістовну відповідь франківцям наприкінці жовтня. Наразі будівельна фірма проводить експертне дослідження.

“На сьогодні нічого катастрофічного там немає, оскільки ми це вже неодноразово перевіряли й дивилися. І все там проводиться згідно з нормами. Якщо говорити про якісь котловани, риття котлованів тощо, є такі допустимі моменти, коли там підходять якісь підводні течії, трошки вилазить вода. Плюс дощ додав ще своє, тому воно виглядає збоку, ніби там якась надзвичайна ситуація”, — каже представник інвестиційно-будівельної компанії “Вертикаль” Роман.

Директорка “Центру розвитку міста та рекреації” Руслана Василюк сказала Суспільному, що станом на 8 жовтня комунальне підприємство не отримало відповіді від Держпродспоживслужби, тож ситуацію наразі не коментуватиме.