Увечері 8 жовтня 2025 року в Івано-Франківську зафіксовано випадок отруєння чадним газом. До лікарень госпіталізовано трьох осіб, жінка 1990 року народження та двоє дітей 2015 та 2017 років народження.
За попередніми даними, ймовірною причиною отруєння стала несправність газової колонки в квартирі, пише Правда з посиланням на обласне УДСНС.
ДСНС закликає мешканців бути обережними при користуванні газовими приладами та регулярно перевіряти їх справність.
У разі підозри на витік газу або отруєння чадним газом — негайно звертайтеся за екстреними номерами 101, 103 та 104.