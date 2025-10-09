Увечері 8 жовтня 2025 року в Івано-Франківську зафіксовано випадок отруєння чадним газом. До лікарень госпіталізовано трьох осіб, жінка 1990 року народження та двоє дітей 2015 та 2017 років народження.

За попередніми даними, ймовірною причиною отруєння стала несправність газової колонки в квартирі, пише Правда з посиланням на обласне УДСНС.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

ДСНС закликає мешканців бути обережними при користуванні газовими приладами та регулярно перевіряти їх справність.