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1340 орків та 129 одиниць автомобільної техніки втратили окупанти за минулу добу

Автор: Оксана Марушкевич
04/05/2025 08:07
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У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, засоби ППО, БпЛА ОТР, крилаті ракети та спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

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Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 956810 (+1340) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10758 (+11) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22403 (+24) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 27327 (+52) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1376 (+1) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1155 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 372 (+2) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 34860 (+163),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3196 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 47141 (+129) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3870 (+0)

Дані уточнюються

Бий окупанта! Разом переможемо!