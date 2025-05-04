1340 орків та 129 одиниць автомобільної техніки втратили окупанти за минулу добу

У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, засоби ППО, БпЛА ОТР, крилаті ракети та спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.
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Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 956810 (+1340) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10758 (+11) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22403 (+24) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 27327 (+52) од,
- РСЗВ / MLRS – 1376 (+1) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1155 (+1) од,
- літаків / aircraft – 372 (+2) од,
- гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 34860 (+163),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3196 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 47141 (+129) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3870 (+0)
Дані уточнюються
Бий окупанта! Разом переможемо!