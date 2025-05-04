Наслідки нічної атаки Києва “Шахедами”: 11 осіб постраждало

4 травня 2025 року внаслідок атаки безпілотниками у столиці виникли руйнування та загоряння у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Оболонський район: виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя розповсюдилося на покрівлю. Частково зруйноване перекриття покрівлі.

За іншою адресою загорілося 7 автомобілів біля житлового будинку.

Святошинський район: пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.

Шевченківський район: загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.

На місцях працювали 76 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки.