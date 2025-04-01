15 місяців вважався зниклим безвісти: Калуська громада попрощалась з воїном Маціборським Юрієм

Скорботна Калуська громада провела в останню путь Героя Юрія Маціборського.

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Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Калуша Андрія Найду.

“Юрій Маціборський народився 9 травня 1983 року у с. Бринь. Там минули його дитячі і шкільні роки. Здобув вищу освіту, отримав професію токаря. У 2003 році одружився. Проживав у селі Боднарів. У шлюбі з коханою дружиною Надією народився син Юрій. Подружжя разом прожило 20 щасливих років. Юрій Маціборський був щирим другом, чуйною, доброю людиною. Мав багато мрій та планів на майбутнє. Але, на жаль, усі сподівання перекреслила страшна війна”, – йдеться у дописі.

Наприкінці жовтня 2023 року був мобілізований до лав ЗСУ. Вірно і самовіддано служив заступником командира бойової машини, навідником-оператором механізованого взводу механізованої роти однієї із військових частин. У грудні того ж року зв’язок із бійцем обірвався.

Довгих 15 місяців вважався зниклим безвісти. Нещодавно громаду сколихнула сумна звістка – факт загибелі, на превеликий жаль, підтвердився.

Встановлено, що Юрій Маціборський загинув 13 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок штурмових дій ворога на Харківському напрямку.

Похоронили Воїна на кладовищі у селі Боднарів.