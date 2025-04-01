Ціна життя – три мільйони доларів. 12-річний Максим Цуцман з Рожнятова потребує найдорожчих ліків у світі. ВІДЕО

Його хвороба щоденно руйнує м’язи рук та ніг, а ще внутрішні органи. Батьки хлопчика більше трьох років роблять усе, аби врятувати сина, однак вартість препарату є непідйомною. Аби врятувати життя Максиму, просять підтримки у людей.

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Пише Правда.іф з посиланням на Галичину

“Пройти 20 км за день та кататися на велосипеді”, – так звучить мрія Максима.

Проте, зараз кожний рух для хлопця болючий.

Мати хлопця, Іванна, розповідає, що її син з дитинства був слабший за однолітків. Щороку вони проходили медичні обстеження, але чіткого діагнозу не встановлювали. Лише у дев’ять років лікарі Максиму Цуцману діагностували прогресуючу м’язову дистрофію Дюшена.

“Лікар одразу нам сказав, що це найгірше захворювання в світі. Діти помирають, за статистикою, до 18 років. І помирають в муках, оскільки руйнуються не лише м’язи організму, але і всі внутрішні органи,” – ділиться мати хлопчика.

Медики повідомили, що лікування для цієї хвороби немає, можна проводити тільки підтримуючу терапію.

Максим щодня вживає жменю пігулок, щоб підтримати свій стан. Вони з мамою об’їздили майже всі європейські м’язові центри.

За словами, Іванни, кожні три місяці синові вводять дороговартісні ліки – мезанхімальні стовбурові клітини, які призупиняють процес дистрофії. Після народження молодшого сина Матея, Максимові вводили пуповинну кров брата. Після цього його стан покращився. Але такі маніпуляції дають тимчасовий ефект.

Із хлопцем постійно займаються фізичні терапевти.

Детальніше у відеосюжеті Галичини TV: