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На війні загинув захисник з Франківщини Лук’янюк Василь

Автор: Оксана Марушкевич
01/04/2025 16:26
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Верховинщина у сльозах: Білоберізька громада втратила свого Героя.

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Повідомляє Радіо Гуцульська Столиця, передає Правда.іф.

3 березня 2025 року під ворожим мінометним обстрілом поблизу Часового Яру загинув захисник Лук’янюк Василь.

Василь народився 19 березня 1972 року в селі Білоберізка. Він був воїном, який без страху й вагань став на захист Батьківщини. Кулеметник 1-го стрілецького відділення 1-ї стрілецької роти військової частини А4047.

Це не просто втрата для родини. Це біль усього села. Усієї громади. Усієї Верховинщини.