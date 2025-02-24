1720 тонн вантажів на майже півмільярда гривень, – «Українська команда» підбила підсумки роботи за три роки великої війни

З початку повномасштабного вторгнення «Українська команда» передала 1720 тонн допомоги загальною вартістю майже півмільярда гривень. Зокрема, захисники отримали понад 3100 дронів та 90 автівок. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

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«Українська команда» із перших днів вторгнення допомагає захисникам. Разом із мільйонами українців, які донатять на дрони, автомобілі, теплі речі та техніку. Підрахували, скільки ми разом з вами за цей час передали на фронт – і цифри вражають. Загалом це майже 1720 тонн вантажів загальною вартістю майже півмільярда гривень», – йдеться у повідомленні «Української команди».

Зокрема, військові частини отримали від волонтерів понад 3100 дронів, 90 авто, 1150 бандерпечей і 80 000 зігріваючих наборів. А ще – тепловізори, старлінки, станції РЕБ, ретранслятори і катапульти для БпЛА та багато іншого, зазначили в «Українській команді».

Волонтери подякували всім, хто не втомився і продовжує допомагати.