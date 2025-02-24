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Востаннє додому повернувся Герой Богдан Мельник. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Востаннє додому повернувся Герой Богдан Мельник. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
24/02/2025 16:42
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Захищаючи Україну, загинув Богдан МЕЛЬНИК 1972 р.н., патріот, активіст, учасник Революції Гідності, доброволець АТО, війни на сході України з 2014 року.

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Сьогодні, 24 лютого, в рідну домівку в Перегінську громаду привезли його тіло.

На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе сім’ї, родини та разом низько схиляємо голову в глибокій скорботі.

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