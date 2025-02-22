У Сумській області загинув боєць з Івано-Франківщини Богдан Мельник

У російсько-українській війні 21 лютого 2025 року загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Богдан Мельник.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Перегінської громади.

Богдан Мельник народився 18 березня 1972 року. Він був учасником Революції гідності, антитерористичної операції на сході України, співзасновником та заступником голови громадської організації “Перегінське об’єднання воїнів та інвалідів АТО/ООС”.

Боєць пішов захищати країну з перших днів повномасштабної війни. Служив старшим солдатом, хіміком відділення аерозольного маскування однієї з військових частин.

Богдан Мельник загинув під час бойового завдання поблизу села Юнаківка Сумської області внаслідок удару FPV-дрона.