Війна та руйнування особистості: Нікіта Тітов показав виставку про лютий, що триває. ФОТО

21 лютого у підземному переході Ваґабундо відкриється виставка Нікіти Тітова під назвою “Роз*об особистості”. Це 33 роботи, що говорять мовою живопису, графіки та плаката про час, що руйнує та змінює людину.

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Повідомляє Місто.

Ця виставка – репрезентація того, що відбувається в країні, в мені. По великому рахунку, це певна присвята нашому лютому, який триває з 2014 року і не закінчується, – каже Нікіта Тітов.

Переважно відомий своїми плакатами, Тітов тут дозволяє собі більше – відійти від чітких меседжів і дати волю почуттям.

У плакаті важлива лаконічність, зрозумілий посил. А в живописі я можу говорити іншою мовою, більш особистою, – пояснює митець.

Під час виставки він також читав свої власні вірші та оповідання, з яких мала складатись його книги, яка не вийшла. Вперше ці тексти він зачитував перед лікарями та пацієнтами психіатричної лікарні – тема інклюзії для нього є важливою.

Поки Тітов зачитував власні твори, гості виставка мали змогу підтримати українських захисників – Тітов роздав QR-коди на збір коштів для ССО з Прикарпаття “Бандерівський схрон”.

Візуально виставка побудована на поєднанні червоного, чорного, жовтого та блакитного кольорів – символів боротьби, втрат і надії. А саме розташування у підземному переході ніби підкреслює відчуття, що все, що зараз відбувається, ми переживаємо на межі двох світів.

“Роз*об особистості” – це про тих, кого ламає час, але хто все ж знаходить у собі силу продовжувати.