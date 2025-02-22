В Буковелі відкрився перший в Україні тематичний аквапарк Mavka. ФОТО

У самому серці Карпат, на курорті Bukovel, біля озера Молодості відкрився перший в Україні тематичний аквапарк Mavka, створений за ліцензією анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня».

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Площа аквапарку — більш ніж 18 000 квадратних метрів. Він містить 7 панорамних басейнів із неймовірними краєвидами, 6 водних гірок, лісовий спа-центр, дитячу зону з відкритим теплим басейном, який працює цілий рік.

Завдяки цьому відвідувачі можуть насолоджуватися плаванням на тлі засніжених пейзажів узимку та величних карпатських лісів із соснами й смереками влітку. В аквапарку відкрито тематичну крамницю Mavka Store з брендованими ліцензійними товарами.

«Аквапарк Mavka — унікальне місце відпочинку в Bukovel. Це не лише центр тяжіння для всесезонного відпочинку, відновлення ментального здоров’я гостей з усієї України, а й можливість для іноземних туристів познайомитися з національною культурою й автентичними традиціями. Адже український колорит вартий того, щоб відкривати його світові. Bukovel, як флагман розвитку туристичної індустрії України, дбає про традиції та сталий розвиток Західного регіону. Співпраця курорту з творцями Всесвіту Мавки є надзвичайно органічною, адже анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» ніби й є відображенням величної природи України», — зазначив директор всесезонного аквапарку Mavka Василь Гриньків.

«Аквапарк має стати простором радості та відпочинку. Тематика мультфільму подарує відвідувачам унікальний досвід занурення у Всесвіт Мавки, сповнений краси природи, чудернацьких істот, магії та любові. Для ліцензійного бренду створення тематичного аквапарку — це визнання популярності, адже аквапарк будується на десятиріччя. Водночас «Мавка» — це не просто бренд, а потужний культурний інструмент, що відкриває світові багатство української міфології та традицій у зрозумілій, емоційно наповненій формі», — прокоментувала Тетяна Рубан, СЕО ліцензійної агенції Nerd у складі FILM.UA Group.