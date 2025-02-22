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За добу рятувальники загасили 10 пожеж сухої трави на Франківщині

Автор: Олег Мамчур
22/02/2025 12:55
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21 лютого на Івано-Франківщині рятувальники гасили 10 пожеж сухої трави. Загальна площа займань становила 0,25 гектара.

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Про це інформують на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

“Минулої доби рятувальники Івано-Франківщини здійснили 10 виїздів на ліквідацію пожеж в природних екосистемах Калуського, Коломийського та Івано-Франківського районів. Загальна площа займань — 0,25 гектара”, — йдеться у дописі.

У селі Беремʼяни Коломийського району вогонь охопив ще 800 метрів квадратних відкритої території.