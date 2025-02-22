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На Богородчанщині попрощаються із військовослужбовцем Василем Цюпою
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Богородчанщині попрощаються із військовослужбовцем Василем Цюпою

Автор: Олег Мамчур
22/02/2025 12:00
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Сьогодні на щиті повертається до рідного дому полеглий воїн Василь Цюпа з села Саджава.

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Про це повідомив селищний голова Богородчанської громади Ростислав Заремба.

Зустріч на Алеї Героїв у Богородчанах та панахида відбудеться о 12 годині.

Чин похорону у селі розпочнеться завтра, 23 лютого, о 14:00.

“Прошу всіх віддати гідну шану полеглому захиснику України! Слава Україні! Героям слава”.