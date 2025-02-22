На Богородчанщині попрощаються із військовослужбовцем Василем Цюпою

Сьогодні на щиті повертається до рідного дому полеглий воїн Василь Цюпа з села Саджава.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомив селищний голова Богородчанської громади Ростислав Заремба.
Зустріч на Алеї Героїв у Богородчанах та панахида відбудеться о 12 годині.
Чин похорону у селі розпочнеться завтра, 23 лютого, о 14:00.
“Прошу всіх віддати гідну шану полеглому захиснику України! Слава Україні! Героям слава”.