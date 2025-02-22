ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні в Долину прибуде скорботний кортеж з тілом загиблого Героя Володимира Бібаєва
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні в Долину прибуде скорботний кортеж з тілом загиблого Героя Володимира Бібаєва

Автор: Олег Мамчур
22/02/2025 11:11
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні Долинська громада зустрічатиме ще одного Воїна, який повертається додому “на щиті”.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомив голова громади Іван Дирів, пише Правда.

Володимир Бібаєв, мужній Захисник, віддав своє життя за нашу Свободу, наше право жити в мирній незалежній державі… Зустріч Героя сьогодні, 22.02.2025 о 12:00.

Маршрут скорботного кортежу: Долинська багатопрофільна лікарня – світлофор – вул . Грушевського – міська рада – проспект Незалежності – вул. Обліски – стара частина міста (вул. Івасюка 7)

Чин похорону відбудеться завтра, 23.02.2025 о 14:00, Церква Різдва Пресвятої Богородиці.