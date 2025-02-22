Сьогодні в Долину прибуде скорботний кортеж з тілом загиблого Героя Володимира Бібаєва

Сьогодні Долинська громада зустрічатиме ще одного Воїна, який повертається додому “на щиті”.

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Про це повідомив голова громади Іван Дирів, пише Правда.

Володимир Бібаєв, мужній Захисник, віддав своє життя за нашу Свободу, наше право жити в мирній незалежній державі… Зустріч Героя сьогодні, 22.02.2025 о 12:00.

Маршрут скорботного кортежу: Долинська багатопрофільна лікарня – світлофор – вул . Грушевського – міська рада – проспект Незалежності – вул. Обліски – стара частина міста (вул. Івасюка 7)

Чин похорону відбудеться завтра, 23.02.2025 о 14:00, Церква Різдва Пресвятої Богородиці.