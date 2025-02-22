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У Франківську горів житловий будинок
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську горів житловий будинок

Автор: Олег Мамчур
22/02/2025 10:30
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У п’ятницю, 21 лютого на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку на вулиці Дружби, що в  Івано-Франківську.

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Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Прибувши до місця виклику рятувальники оперативно ліквідували пожежу прибудови та крівлі будинку, на площі 70 м. кв.

На щастя, на пожежі постраждалих немає.Причина виникнення пожежі встановлюється.