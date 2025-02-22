Кон’юнктивіт у дітей: лікування в Центрі зору “Горизонт”

Кон’юнктивіт – це запалення кон’юнктиви, прозорої оболонки, що покриває внутрішню поверхню повік і склеру (білкову оболонку ока). У дітей кон’юнктивіт зустрічається досить часто і може бути викликаний різними причинами, такими як бактерії, віруси, алергени або подразники.
Симптоми кон’юнктивіту у дітей:
* Почервоніння очей
* Сльозотеча
* Виділення з очей (можуть бути різними за характером – від прозорих до гнійних)
* Свербіж або відчуття печіння в очах
* Набряк повік
* Підвищена чутливість до світла
Діагностика кон’юнктивіту у дітей:
Для постановки діагнозу кон’юнктивіту у дітей необхідно звернутися до лікаря-офтальмолога. Лікар проведе огляд очей дитини та збере анамнез. У деяких випадках може знадобитися взяття мазка з кон’юнктиви для бактеріологічного дослідження, щоб визначити збудника захворювання.
Лікування кон’юнктивіту у дітей в Центрі зору “Горизонт”:
Лікування кон’юнктивіту у дітей залежить від причини захворювання. У Центрі зору “Горизонт” для лікування кон’юнктивіту у дітей використовуються сучасні методи та препарати, такі як:
* Антибактеріальні краплі або мазі (при бактеріальному кон’юнктивіті)
* Противірусні краплі або мазі (при вірусному кон’юнктивіті)
* Антигістамінні краплі (при алергічному кон’юнктивіті)
* Зволожуючі краплі (для зняття сухості та подразнення очей)
* Гігієнічні процедури (промивання очей спеціальними розчинами)
Переваги лікування кон’юнктивіту у дітей в Центрі зору “Горизонт”:
* Висококваліфіковані лікарі-офтальмологи з багаторічним досвідом роботи з дітьми
* Сучасне обладнання для діагностики та лікування захворювань очей у дітей
* Індивідуальний підхід до кожного пацієнта
* Безболісне та ефективне лікування
* Комфортні умови перебування в клініці
Профілактика кон’юнктивіту у дітей:
* Дотримання правил особистої гігієни (регулярне миття рук, використання індивідуальних рушників)
* Уникання контакту з хворими людьми
* Зміцнення імунітету дитини
* Своєчасне лікування захворювань, які можуть призвести до розвитку кон’юнктивіту
Зверніться до Центру Зору “Горизонт” для професійного лікування кон’юнктивіту у вашої дитини!
Контактна інформація:
* Телефон: +380990541303
* Адреса: Івано -Франківськ
* Сайт: zir.if.ua
Пам’ятайте, що самолікування кон’юнктивіту у дітей може бути небезпечним!
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