Кон’юнктивіт у дітей: лікування в Центрі зору “Горизонт”

Кон’юнктивіт – це запалення кон’юнктиви, прозорої оболонки, що покриває внутрішню поверхню повік і склеру (білкову оболонку ока). У дітей кон’юнктивіт зустрічається досить часто і може бути викликаний різними причинами, такими як бактерії, віруси, алергени або подразники.

Симптоми кон’юнктивіту у дітей:

* Почервоніння очей

* Сльозотеча

* Виділення з очей (можуть бути різними за характером – від прозорих до гнійних)

* Свербіж або відчуття печіння в очах

* Набряк повік

* Підвищена чутливість до світла

Діагностика кон’юнктивіту у дітей:

Для постановки діагнозу кон’юнктивіту у дітей необхідно звернутися до лікаря-офтальмолога. Лікар проведе огляд очей дитини та збере анамнез. У деяких випадках може знадобитися взяття мазка з кон’юнктиви для бактеріологічного дослідження, щоб визначити збудника захворювання.

Лікування кон’юнктивіту у дітей в Центрі зору “Горизонт”:

Лікування кон’юнктивіту у дітей залежить від причини захворювання. У Центрі зору “Горизонт” для лікування кон’юнктивіту у дітей використовуються сучасні методи та препарати, такі як:

* Антибактеріальні краплі або мазі (при бактеріальному кон’юнктивіті)

* Противірусні краплі або мазі (при вірусному кон’юнктивіті)

* Антигістамінні краплі (при алергічному кон’юнктивіті)

* Зволожуючі краплі (для зняття сухості та подразнення очей)

* Гігієнічні процедури (промивання очей спеціальними розчинами)

Переваги лікування кон’юнктивіту у дітей в Центрі зору “Горизонт”:

* Висококваліфіковані лікарі-офтальмологи з багаторічним досвідом роботи з дітьми

* Сучасне обладнання для діагностики та лікування захворювань очей у дітей

* Індивідуальний підхід до кожного пацієнта

* Безболісне та ефективне лікування

* Комфортні умови перебування в клініці

Профілактика кон’юнктивіту у дітей:

* Дотримання правил особистої гігієни (регулярне миття рук, використання індивідуальних рушників)

* Уникання контакту з хворими людьми

* Зміцнення імунітету дитини

* Своєчасне лікування захворювань, які можуть призвести до розвитку кон’юнктивіту

Зверніться до Центру Зору “Горизонт” для професійного лікування кон’юнктивіту у вашої дитини!

Контактна інформація:

* Телефон: +380990541303

* Адреса: Івано -Франківськ

* Сайт: zir.if.ua

Пам’ятайте, що самолікування кон’юнктивіту у дітей може бути небезпечним!

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