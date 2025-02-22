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В ПНУ запровадять дистанційне навчання через зростання захворюваності
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В ПНУ запровадять дистанційне навчання через зростання захворюваності

Автор: Олег Мамчур
22/02/2025 09:45
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Через зростання захворюваності на ГРВІ та грип серед студентів, магістрів та аспірантів Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника з 24 лютого 2025 року переходить на дистанційну форму навчання.

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Цю інформацію у коментарі Суспільному підтвердила журналістка відділу комунікації та інформації вишу Юлія Щербій.

Як йдеться у наказі ректора Ігоря Цепенди від 21 лютого 2025 року, в університеті запровадили онлайн-навчання для здобувачів вищої освіти з 24 до 28 лютого включно.