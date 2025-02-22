Якою буде погода в Івано-Франківській області на 22 лютого

22 лютого на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. На дорогах — місцями ожеледиця.
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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
- Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 11-13° морозу, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 0° морозу до 2° тепла.
- По області вночі — 8-13° морозу, вдень — від 2° морозу до 3° тепла.
- У високогір’ї Карпат вдень — від 0° до 5° морозу.
Вітер — південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.