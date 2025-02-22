Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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22 лютого – 145 років від дня народження Осипа Турянського (1880-1933), письменника, педагога, який деякий час вчителював в Рогатині та Тлумачі, автора повісті «Поза межами болю»;

– 135 років від дня народження Костя Кисілевського (1890-1974), педагога і мовознавця, уродженця с. Рошнів (нині Тисменицької міської територіальної громади Івано-Франківського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.