Студентка з Прикарпаття отримала президентську стипендію за майстерність у бісероплетінні

Каріна Дмитрик, студентка ІІ курсу спеціальності «Дошкільна освіта» (група ДО-24), здобула президентську стипендію для молодих майстрів народного мистецтва.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Дівчина захоплюється бісероплетінням з дитинства, а її роботи отримали визнання на всеукраїнському рівні.
Каріна активно бере участь у виставках і конкурсах, а її унікальні вироби стали частиною національних експозицій. Зокрема, вона долучилася до встановлення рекорду України за найбільшу кількість ґерданів ручної роботи в одній експозиції.
“Вітаємо Каріну Дмитрик із заслуженою нагородою та бажаємо нових творчих звершень!”, – зазначили в Івано-Франківській ОДА.