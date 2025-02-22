Студентка з Прикарпаття отримала президентську стипендію за майстерність у бісероплетінні

Каріна Дмитрик, студентка ІІ курсу спеціальності «Дошкільна освіта» (група ДО-24), здобула президентську стипендію для молодих майстрів народного мистецтва.

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Дівчина захоплюється бісероплетінням з дитинства, а її роботи отримали визнання на всеукраїнському рівні.

Каріна активно бере участь у виставках і конкурсах, а її унікальні вироби стали частиною національних експозицій. Зокрема, вона долучилася до встановлення рекорду України за найбільшу кількість ґерданів ручної роботи в одній експозиції.