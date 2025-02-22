Російська армія втратила за добу в Україні ще 1140 загарбників

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 22 лютого 2025 року становлять близько 866 тисяч осіб, з них 1140 – за минулу добу.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці, пише Правда.

Втрати армії РФ у техніці наступні: