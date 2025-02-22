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Російська армія втратила за добу в Україні ще 1140 загарбників
Диван на коліщатках в темній вітальні

Російська армія втратила за добу в Україні ще 1140 загарбників

Автор: Олег Мамчур
22/02/2025 07:51
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Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 22 лютого 2025 року становлять близько 866 тисяч осіб, з них 1140 – за минулу добу.

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Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці, пише Правда.

Втрати армії РФ у техніці наступні:

  • танків — 10161 (+15 одиниць за добу);
  • бойових броньованих машин — 21139 (+9 за добу);
  • артилерійських систем — 23528 (+66);
  • РСЗВ — 1295;
  • засобів ППО — 1080;
  • літаків — 370;
  • гелікоптерів — 331;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 26311 (+155);
  • крилатих ракет — 3064;
  • кораблів / катерів — 28;
  • підводних човнів — 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 38234 (+139);
  • спеціальної техніки — 3754 (+1).