Російська армія втратила за добу в Україні ще 1140 загарбників

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 22 лютого 2025 року становлять близько 866 тисяч осіб, з них 1140 – за минулу добу.
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Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці, пише Правда.
Втрати армії РФ у техніці наступні:
- танків — 10161 (+15 одиниць за добу);
- бойових броньованих машин — 21139 (+9 за добу);
- артилерійських систем — 23528 (+66);
- РСЗВ — 1295;
- засобів ППО — 1080;
- літаків — 370;
- гелікоптерів — 331;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 26311 (+155);
- крилатих ракет — 3064;
- кораблів / катерів — 28;
- підводних човнів — 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 38234 (+139);
- спеціальної техніки — 3754 (+1).